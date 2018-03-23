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Лукашенко: Российско-грузинский конфликт это не конфликт между народами, это конфликт властей


23.03.2018   16:05
Российско-грузинский конфликт это не конфликт между народами. Это конфликт властей, - об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече в Католикосом-Патриархом всея Грузии.

«Вы очень правильно отметили главную проблему Грузии - территориальную целостность. Вы знаете наше отношение к этому. Мы поддерживаем только мирное решение всех проблем и конфликтов. Вы упомянули о России. Мы очень часто об этом говорим с властями Грузии.

Я также поддерживаю мнение, что отношения должны быть установлены, несмотря на все разногласия и различие мнений. Разногласия могут быть, были всегда, но в то же время мы должны помнить, что за нами люди и они хотят жить мирно и дружить.

Я сказал президенту Грузии, что российско-грузинский конфликт не является конфликтом между грузинским и русским народами. Прямо скажем, это конфликт между властями. Необходимо дистанцироваться от амбиций и с одной, и с другой стороны и установить нормальные отношения, которые веками строились между нашими народами», - обратился Александр Лукашенко к Католикосу-Патриарху.






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