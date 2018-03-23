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Беларусь и Грузия готовят проект соглашения о взаимном признании документов об образовании
23.03.2018 16:29
Беларусь и Грузия готовят проект соглашения о взаимном признании документов об образовании. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА на полях переговоров белорусской делегации в Грузии рассказал министр образования Игорь Карпенко.
В Тбилиси в присутствии глав государств была подписана программа развития сотрудничества в сфере высшего образования между Беларусью и Грузией. Министр пояснил, что между образовательными ведомствами двух стран уже действует соглашение, есть ряд программ, которые стороны вместе реализуют. "Но сегодня в развитие мы подписали программу и готовим к рассмотрению проект соглашения о взаимном признании документов об образовании", - сказал он.
Игорь Карпенко отметил, что в настоящее время заключено порядка двух десятков межвузовских договоров с грузинской стороной. "Мы где-то идем по пути создания совместных факультетов, центров подготовки кадров не только по направлению высшего образования, но и по среднему специальному, профессионально-техническому, участвуем в международных научных программах", - рассказал министр.
Он добавил, что перспективы сотрудничества в образовательной сфере достаточно серьезные, а имеющийся потенциал в этом отношении еще не полностью задействован.
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