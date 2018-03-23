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Анна Долидзе: Существуют признаки, что судебная власть управляется одной конкретной группой


23.03.2018   17:16
Существуют признаки, что судебная власть управляется одной конкретной группой – заявила член Высшего совета юстиции Анна Долидзе после голосования в совете, посредством которого семь судей был бессрочно назначены.

"Власть этой группы сосредоточена в мандате председателей. Соответственно, одна из моих инициатив состоит в изменении института председателя, поскольку если у этой группы не будет формальных рычагов, они не смогут управлять судьями посредством формального рычага"- отметила Анна Долидзе.

Еще один член совета, Нази Джанезашвили считает, что следует рассмотреть вопрос временного приостановления назначения судей:

"На закрытом заседании наши иностранные партнеры поставили вопрос, и дали рекомендацию, не приостановить ли на время назначение судей до тех пор, пока не изменятся и усовершенствуются процедуры (подразумеваются открытые конкурсы, а не т.н. переназначение судей, осуществляющих право судьи), думаю это вопрос, который надо рассмотреть"- заявила Нази Джанезашвили.

По утверждению секретаря Высшего совета юстиции Георгия Микаутадзе, совет юстиции коллегиально принимает решения, и не существует никаких влиятельных групп:

"Ни о каких влиятельных группах разговор не идет, Высший совет юстиции работает в обычном, деловом режиме, и коллегиально принимает решения по тому или иному вопросу"- заявил Георгий Микаутадзе.







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