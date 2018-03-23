Германия, Польша, Эстония, Латвия, и Литва выдворяют российских дипломатов

23.03.2018 17:45 За отравление Сергея Скрипаля Германия, Польша, Эстония, Латвия, и Литва выдворят из своих стран российских дипломатов. Список опубликовало британское издание The Guardian.



А также президент Совета Европы Дональд Туск написал на своей странице "Твиттер", что Европа разделят мнение Великобритании, и добавил, что больше этого не может пояснить данный вопрос.



А до того стало известно, что из-за дела отравления Сергея Скрипаля Евросоюз отзовет из Москвы своего представителя. На трехсторонней встрече в Брюсселе Тереза Мэй говорила с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.



В ходе двадцатиминутной аудиенции лидеры двух стран объявили солидарность премьер-министру Великобритании. Стороны договорились о разработке единого послания Европы по данному вопросу.



К информации, 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля с большой вероятностью стоит Россия. По ее словам, Скрипаля и его дочь отравили веществом, изготовленным в России. Из-за этого Великобритания планирует выслать из страны 23 российских дипломатов.



Позже на обвинения отозвалось Министерство иностранных дел России. Пресс-спикер ведомства Мария Захарова назвала выступление Терезы Мэй "цирковым шоу". А глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в своем заявлении отметил, что в ответ вышлют из России британских дипломатов.



Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в торговом центре города Солсбери Великобритании в бессознательном состоянии, и перевезли в больницу. Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года работал в главном отделе разведки Генерального штаба России. В 2006 году ему присудили 13 лет заключения за шпионаж в пользу разведки Великобритании. В 2010 году он был помилован в рамках операции обмена между российскими, американскими, и британскими спецслужбами.

















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