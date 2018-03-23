Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Германия, Польша, Эстония, Латвия, и Литва выдворяют российских дипломатов


23.03.2018   17:45
За отравление Сергея Скрипаля Германия, Польша, Эстония, Латвия, и Литва выдворят из своих стран российских дипломатов. Список опубликовало британское издание The Guardian.

А также президент Совета Европы Дональд Туск написал на своей странице "Твиттер", что Европа разделят мнение Великобритании, и добавил, что больше этого не может пояснить данный вопрос.

А до того стало известно, что из-за дела отравления Сергея Скрипаля Евросоюз отзовет из Москвы своего представителя. На трехсторонней встрече в Брюсселе Тереза Мэй говорила с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

В ходе двадцатиминутной аудиенции лидеры двух стран объявили солидарность премьер-министру Великобритании. Стороны договорились о разработке единого послания Европы по данному вопросу.

К информации, 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля с большой вероятностью стоит Россия. По ее словам, Скрипаля и его дочь отравили веществом, изготовленным в России. Из-за этого Великобритания планирует выслать из страны 23 российских дипломатов.

Позже на обвинения отозвалось Министерство иностранных дел России. Пресс-спикер ведомства Мария Захарова назвала выступление Терезы Мэй "цирковым шоу". А глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в своем заявлении отметил, что в ответ вышлют из России британских дипломатов.

Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в торговом центре города Солсбери Великобритании в бессознательном состоянии, и перевезли в больницу. Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года работал в главном отделе разведки Генерального штаба России. В 2006 году ему присудили 13 лет заключения за шпионаж в пользу разведки Великобритании. В 2010 году он был помилован в рамках операции обмена между российскими, американскими, и британскими спецслужбами.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна