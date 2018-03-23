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Парламент Грузии отклонил законопроект о гендерном квотировании


23.03.2018   18:11
Парламент Грузии отклонил законопроект о гендерном квотировании. Для внесения изменений в «Избирательный кодекс Грузии» требовалось 75 голосов. Законопроект поддержали 66 депутатов, 14 проголосовали против.

Как заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, парламент на следующей неделе обязательно вернется к этому вопросу, законопроект будет инициирован большинством.

«На будущей неделе парламент обязательно вернется к вопросу гендерного квотирования. Было некоторое сопротивление, связанное с деталями, по которым соглашение не было достигнуто. Соответственно, парламентское большинство инициирует законопроект об органическом квотировании. Принцип будет таким же — 25%-е минимальное представительство в следующем парламенте, в парламенте созыва 2024 года будет обеспечено представительство 1/3», — сказал Кобахидзе.

Парламент рассматривал изменения в Избирательный кодекс, которые представлены инициативной группой с подписями 37 тысяч избирателей. Согласно изменениям, при представлении партийных списков к парламентским выборам и выборам в органы местного самоуправления, партии обязуются соблюдать баланс полов так, чтобы в партийном списке каждым вторым был представлен кандидат иного пола. В противном случае центральная избирательная комиссия ЦИК возвратит партии список для исправления погрешностей, а в случае не исправления этого, партия не сможет пройти регистрацию. Кроме того, в случае отказа от мандата со стороны члена парламента или муниципального собрания (сакребуло), его место занимает последующий в списке кандидат того же пола.






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