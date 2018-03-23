Парламент утвердил членами Попечительского совета ОВГ Бесика Лилуашвили и Зазу Шатиришвили

23.03.2018 18:32 Согласно решению парламента Грузии, членами борда Общественного вещателя стали Бесик Лилуашвили и Заза Шатиришвили.



На сегодняшнем пленарном заседании, представленные большинством Ия Мамаладзе получила — 74 голоса депутатов, против – 4 голоса; Заза Шатиришвили же получил – 103 голоса поддержки парламентариев, 8 против; Малхаз Асламазишвили заручился поддержкой 16-ти депутатов, против него выступили семь законодателей.



На голосовании провалилась кандидатура Нинии Какабадзе, представленная не входящими в парламентское большинство депутатами. Её поддержали лишь — 11 депутатов, против были – 40.



На голосование была выдвинута и кандидатура Звиада Девдариани, которая также провалилась. До этого председатель парламента Ираклий Кобахидзе пояснил, что кандидатура была выдвинута на голосование потому, что с просьбой о её снятии с голосования в парламент не обращался ни Народный защитник, ни сам Звиад Девдариани.



На заседании парламента также проголосовали за кандидатуру Бесика Лилуашвили, который был представлен Верховным советом Аджарии, ставший членом борда ОВГ при поддержке 101 депутата.















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