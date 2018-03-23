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Парламент поддержал 115 голосами поправки к новой редакции Конституции
23.03.2018 18:44
На пленарном заседании парламент Грузии третьим слушанием единогласно, 115 голосами поддержал поправки к новой редакции Конституции.
"Коллеги, благодарю вас за поддержку. Этим закончился очень сложный и долгий процесс конституционной реформы, в результате которой мы получили совершенную конституцию европейского типа - заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после завершения процедуры голосования по проекту конституционного закона "О поправках к Конституции Грузии".
Законопроект на пленарном заседании представил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, и ознакомил депутатов с изменениями редакционного характера в проекте конституционного закона Грузии "О поправках к Конституции Грузии".
Изменения отразятся в проекте Конституции, принятой в сентябре минувшего года, который вступает в силу в октябре текущего года, после инаугурации нового президента.
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