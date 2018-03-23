Лукашенко: Я навсегда запомню слова Илии II, которые он сказал мне при нашей первой встрече

23.03.2018 19:05 «Я очень ценю, что вы всегда находите время для встречи со мной, и я обещаю, что буду приезжать в ваш прекрасный город и вашу красивую страну », — сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.



«Я навсегда запомню слова, которые вы сказали мне, когда я впервые зашел в Патриархию Грузии. Вы сказали мне, как долго мы вас ждали. Я помню это и очень ценю, что вы всегда находите время для встречи со мной.



Для меня это большая радость и откровенно скажу вам, что для меня это имеет большое значение. Вы очень уважаемый человек как в Грузии, так и во всем православном мире, и не только», — сказал Александр Лукашенко.



По его словам, у грузинского и беларусского народов всегда были теплые отношения.



«Вы не чужие для нас люди, вы наши настоящие братья. У нас нет другого пути, кроме как строить теплые, дружеские отношения как два суверенных независимых государства.



За последние два-три года мы многое сделали. Удвоили торговый оборот, и, думаю, в следующем году мы достигнем отметки в 200 миллионов долларов. Мы начали строить наши отношения с нуля, о чем я уже упоминал при встрече с членами грузинского правительства. Для меня было неожиданным, что эти молодые люди так усердно работали с нашей делегацией, чтобы подписать ряд соглашений о перспективах сотрудничества.



Ваше Святейшество, вы должны знать, что мы всегда будем рядом с вами и будем делиться с вами всем, что знаем. Я сказал вашему президенту, и скажу вашему премьер-министру — если вы видите какую-либо выгоду для Грузии, можете быть уверены, что мы сделаем это как можно быстрее », — заявил Александр Лукашенко.















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