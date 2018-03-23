Следствие по делу об убийстве Татунашвили будет проведено максимально быстро - главпрокурор

23.03.2018 22:00 Следствие в связи с убийством Арчила Татунашвили будет проведено максимально быстро и семья будет о нем информирована, - об этом главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сообщил журналистам в селе Цилкани, где выразил соболезнования семье Татунашвили.



«Это огромная трагедия нашей страны и огромная боль каждого нашего гражданина. Что касается расследования, то следствие ведется в МВД. Проводятся и будут проведены все необходимые следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза и, разумеется, следствие будет проведено максимально быстро и эффективно. Как можно скорее нужно выяснить личности тех, кто возможно совершил это преступление. Соответственно, обществу будет предоставлена об этом детальная информация. Семья будет полностью проинформирована о ходе расследования и это расследование будет проведено полностью прозрачно», - отметил Шотадзе.



Главный прокурор отметил, что экспертиза бюро имени Самхараули будет важным доказательством и после того, как экспертиза завершится, будет принято решение по поводу необходимости международной экспертизы.















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