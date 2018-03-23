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Глава МВД: Главной задачей было предать достойно земле убитого героя, теперь главное - расследование


23.03.2018   22:35
«Главная задача состояла в том, убитый герой, убитый гражданин был достойно предан земле, теперь наша главная задача — расследование », — такой комментарий сделал министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария в Цилкани, где выразил соболезнования семье Арчила Татунашвили.

По словам министра внутренних дел, на данном этапе важны данные экспертизы, после чего исследование перейдет в активную фазу.

«Сегодня мы ожидаем, что данные экспертизы будут предоставлены нам Бюро имени Самхараули. Это займет некоторое время, — сказал Гахария.

По словам министра, правительство, каждый гражданин сделает все возможное, чтобы встать рядом с семьей после этой трагедии.

«Главное, что мы будем поддерживать эту семью в будущем. Я уверен, что мы, правительство, каждый гражданин сделаем все возможное », — сказал Георгий Гахария.

Арчила Татунашвили похоронят на братском кладбище Мухатгверди 24 марта.

Тело Татунашвили было перевезено из оккупированного Цхинвали 20 марта, почти через месяц после его смерти.

В Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули была проведена экспертиза тела Татунашвили. На экспертизе присутствовали представители центра реабилитации «Эмпатия», которые заявили, что на теле отмечаются многочисленные травмы, которые, предположительно, указывают на следы пыток.







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