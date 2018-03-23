Отныне Грузия имеет совершенную конституцию - Квирикашвили

23.03.2018 22:49 «Отныне страна имеет совершенную конституцию, которая с одной стороны, обеспечит стабильность и плюрализм, а с другой, устранит избыточную концентрацию власти в руках одной конкретной группы людей, таким образом, будет исключена автократия, — об этом говорится в заявлении премьер-министра Георгия Квирикашвили, которое было распространено в связи с принятием парламентом Грузии окончательной версии конституции страны.



Как отмечается в заявлении, окончательная редакция конституции гарантирует демократическое развитие Грузии.



«Наша политическая команда начала заботиться о конституции сразу после прихода к власти. В 2013 году мы уже предприняли шаги по усилению парламентского контроля и повышению роли парламента.



Из конституции изъята статья, которая давала непропорциональную власть исполнительной власти и парламент не имел реального рычага воздействия, чтобы законопроект, инициированный премьер-министром, не был бы не принят. Эта тенденция продолжилась в процессе разработки нового издания конституции. Мы, правящая команда и исполнительная власть, пошли путем максимального самоограничения власти.



С полной ответственностью хотел бы заявить, что в новой редакции конституции не написан ни один из пунктов, которые бы отвечали интересам правящей политической партии и улучшению ее политической ситуации. Мы стремились сделать страну со сбалансированной конституцией и перейти к полномасштабной модели парламентского управления », — сказал Георгий Квирикашвили.



В заявлении говорится, что во время работы над новой редакцией, в масштабах всей страны были проведены беспрецедентные всеобщие публичные обсуждения. Как отмечает премьер-министр, в Конституционную комиссию были приглашены эксперты и представители оппозиционных партий.



«Комиссия приняла во внимание 80% рекомендаций оппозиции и экспертов, что также является беспрецедентным в истории страны. Конституционными поправками мы отказались от вредной практики, которая внедрялась в течение многих лет — конституция ориентирована на узкопартийные интересы и интересы к конкретным лицам. С сегодняшнего дня в стране существует конституция, которая уравновешивает и распределяет обязанности между ветвями власти, а парламент имеет естественную роль и вес;



Это упрощенные процедуры для парламента, чтобы заявить о недоверии правительству, правительство становится более эффективным и подотчетным, президент выполняет функции нейтрального арбитра; переходные положения отражают внешнеполитический выбор страны; повышается качество общественной безопасности, увеличиваются права парламентской оппозиции, станет возможным для оппозиции, создание парламентской следственной комиссии; увеличивается социальная ответственность государства; повышается качество защиты прав труда; гарантии независимости судебных органов будут укреплены.



Кроме того, учтено требование нашего сообщества о дефиниции брака и подавляющего большинства нашего общества в отношении ограничений на отчуждение земли. Все эти шаги были сделаны прежде всего для демократического развития страны и в то же время для политического консенсуса. Политическая воля нашей команды отразилась в документе о том, что с 2024 года страна полностью переходит в пропорциональную избирательную систему. Мы неоднократно отмечали в ходе конституционных обсуждений, что в 2020 году переход к пропорциональной избирательной системе отличается разностью мнений в нашей команде.



Несмотря на то, что в 2020 году парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе, минимальный избирательный барьер снизится с 5 до 3 процентов. В то же время, будет возможность создания политических блоков для выборов. Как вы знаете, всегда существовала дискуссия по этому вопросу, но реальные и эффективные шаги были предприняты только нашим правительством. Кроме того, недавними поправками была аннулирована т.н система бонусов, что означает, что мандаты будут пропорционально распределены в соответствии с голосами, полученными теми сторонами, которые преодолеют минимальный избирательный барьер. Эти изменения исключат спекуляции со стороны оппонентов.



Я уверен, что наше общество оценят прогресс, достигнутый страной с помощью сбалансированной конституции. Это должно стать предпосылкой развития нашей страны, прогресса и гарантий», — отмечает премьер-министр в своем заявлении.



Георгий Квирикашвили поблагодарил всех, кто внес свой вклад в успешное завершение этого процесса.



«Я также хотел бы поблагодарить Венецианскую комиссию господина Джанни Букиккио, который активно участвовал в этом процессе и положительно оценил конституционные поправки », — сказал Георгий Квирикашвили.



Парламент утвердил новые конституционные изменения 115-ю голосами.















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