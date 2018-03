США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов - The Times

24.03.2018 16:09 США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за обвинений российских властей в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.



Как передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times, скоординированные действия начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза в Москве на четыре недели.



Ранее стало известно, что совет нацбезопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов. По словам нескольких источников телеканала CNN, вариант выслать российских дипломатов из США был бы "самым жестким ответом", и именно он стал приоритетным по итогам встречи.

Власти пяти стран - членов Европейского союза также рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в британском Солсбери. По данным газеты The Telegraph, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах. Кроме того, агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что к этому же решению склоняется Чехия.



Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве постпреда ЕС в РФ. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, "постпреда ЕС в РФ отзывают для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением Скрипаля.



4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с веществом, которое, как полагает британское следствие, относится к группе нервно-паралитического вещества "Новичок", пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.



Британский премьер Тереза Мэй возложила вину за отравление на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и 17 марта объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.















