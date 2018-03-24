Глава МИД Грузии поблагодарил США за поддержку, отраженную в законе о бюджете на 2018 год

24.03.2018 16:11 Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе расценивает пункты поддержки в законе о бюджете США и увеличенную финансовую помощь Грузии как очередной значительный шаг к углублению грузино-американского стратегического партнерства.



По заявлению Джанелидзе, запись в бюджете США представляет собой правовую оценку агрессивных действий России и это важно для проводимой Грузией политики непризнания.



«Благодарим конгресс, администрацию и президента США за поддержку значительных для Грузии пунктов в законе о бюджете на 2018 год.



В первую очередь это связано с суверенитетом и территориальной целостностью Грузии и твердой поддержкой этого суверенитета со стороны США.



В бюджетном законе речь идет об оккупации регионов Грузии, что представляет собой правовую оценку агрессивных действий России. Бюджетным законом на 2018 год запрещается всякое финансирование тех правительств, которыми признаны оккупированные регионы Грузии и установлены с ними какие-либо связи и это является значительным рычагом для нас при проведении политики непризнания», - заявил Джанелидзе.



По его словам, важно то, что бюджетным законом на 2018 год увеличивается финансовая помощь, выделяемая для Грузии со стороны США, что в значительной степени будет использовано на усиление обороноспособности Грузии.



«Это именно еще один предпринятый значительный шаг к углублению нашего стратегического партнерства», - заявил Джанелидзе.



Для справки, в бюджете США на 2018 фискальный год сохранена запись об оккупации территорий Грузии. Согласно тексту, выделенной по этому закону помощью не сможет пользоваться центральное правительство ни одной из тех стран в случае, если госсекретарь США установит и представит комитету по ассигнациям отчет о том, что указанной страной признана независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона, или установлены с ними дипломатические отношения. Из бюджета США на 2018 фискальный год Грузия получит финансирование в размере 105,325 долларов США, что на 5 млн долларов США больше, чем в прошлом году.















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