Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии поблагодарил США за поддержку, отраженную в законе о бюджете на 2018 год


24.03.2018   16:11
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе расценивает пункты поддержки в законе о бюджете США и увеличенную финансовую помощь Грузии как очередной значительный шаг к углублению грузино-американского стратегического партнерства.

По заявлению Джанелидзе, запись в бюджете США представляет собой правовую оценку агрессивных действий России и это важно для проводимой Грузией политики непризнания.

«Благодарим конгресс, администрацию и президента США за поддержку значительных для Грузии пунктов в законе о бюджете на 2018 год.

В первую очередь это связано с суверенитетом и территориальной целостностью Грузии и твердой поддержкой этого суверенитета со стороны США.

В бюджетном законе речь идет об оккупации регионов Грузии, что представляет собой правовую оценку агрессивных действий России. Бюджетным законом на 2018 год запрещается всякое финансирование тех правительств, которыми признаны оккупированные регионы Грузии и установлены с ними какие-либо связи и это является значительным рычагом для нас при проведении политики непризнания», - заявил Джанелидзе.

По его словам, важно то, что бюджетным законом на 2018 год увеличивается финансовая помощь, выделяемая для Грузии со стороны США, что в значительной степени будет использовано на усиление обороноспособности Грузии.

«Это именно еще один предпринятый значительный шаг к углублению нашего стратегического партнерства», - заявил Джанелидзе.

Для справки, в бюджете США на 2018 фискальный год сохранена запись об оккупации территорий Грузии. Согласно тексту, выделенной по этому закону помощью не сможет пользоваться центральное правительство ни одной из тех стран в случае, если госсекретарь США установит и представит комитету по ассигнациям отчет о том, что указанной страной признана независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона, или установлены с ними дипломатические отношения. Из бюджета США на 2018 фискальный год Грузия получит финансирование в размере 105,325 долларов США, что на 5 млн долларов США больше, чем в прошлом году.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна