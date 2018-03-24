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Чугошвили: Запись в бюджете США является весьма значительным рычагом и поддержкой в плане политики непризнания


24.03.2018   16:12
По заявлению первого заместителя председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили, важно, что в бюджете США запись об оккупации территорий Грузии повторяется и в этом году.

По ее же словам, эта запись в первый раз появилась в прошлом году, что в плане политики непризнания является значительным рычагом и поддержкой.

«Эта запись со стороны конгресса появилась в соответствующем документе в прошлом году и очень важно, что она повторилась и в этом году, так как это должно повторяться в каждый последующий год. Конгресс действительно решил, что ни одна из стран, которая примет решение признать независимость оккупированных территорий нашей страны, финансовую помощь от США получить не сможет, что для нас в плане политики непризнания очень важный рычаг и поддержка. Важно, чтобы и в будущем это переходило в документе из года в год. Отрадно, что это повторилось в этом году», - заявила Чугошвили.






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