Грузия имеет сегодня беспрецедентную поддержку в Соединенных Штатах - оветник президента

24.03.2018 16:26 Крайне важно, чтобы государство-оккупант заплатило политическую цену за оккупацию грузинских территорий, и политика непризнания, проводимая Грузией, была бы подкреплена нашими международными партнерами, — заявил секретарь президента Грузии по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе.



По его словам, в связи с этим были предприняты огромные усилия, в чем участвуют абсолютно все — президент, правительств, законодательный орган.



Как сказал Тенгиз Пхаладзе, у Грузии сегодня имеется беспрецедентная поддержка со стороны США.



«Сегодня в США действительно беспрецедентная поддержка в отношении Грузии как среди республиканцев, так и демократов. Эта поддержка есть как в администрации Белого дома, так и в обеих палатах Конгресса. Очень важно максимально использовать эту поддержку», — заявил секретарь президента по иностранным делам.



Согласно оценке Тенгиза Пхаладзе, принятый документ крайне важен, и он не только поддерживает политику непризнания, но также фокусируется на значительной и солидной финансовой поддержке, что должно способствовать укреплению оборонных возможностей Грузии.



В бюджете США 2018-го фискального года сохранена запись об оккупации территорий Грузии. Кроме того, из бюджета США Грузия получит 105 325 миллионов долларов, что на 5 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.















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