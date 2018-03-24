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Президент Грузии подчеркнул важность и роль ООН в международной политике


24.03.2018   16:43
«Именно Организация Объединенных Наций, дала знать всему человечеству о том, что происходит на оккупированных территориях Грузии, — сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с представителями молодежи Грузии в ООН.

Президент Грузии подчеркнул важность и роль ООН в международной политике.

«Я большой энтузиаст и когда речь заходит об Организации Объединенных Наций, несмотря на то, что часто звучат вопросы об эффективности этой организации. Организация Объединенных Наций продемонстрировала свою собственную роль, хотя бы то, как мы вышли из холодной войны.

Я думаю, никто не может сказать, что эта организация не выполняет своих функций, и даже сегодня, когда Грузия в такой сложной ситуации и гибнут наши граждане, ООН стала той организацией, которая заявила о ситуации в Грузии и дала знать всему человечеству, что происходит на наших оккупированных территориях», — сказал Георгий Маргвелашвили.

Президент призвал молодых людей не оценивать политические институты только согласно тому, где они могут использовать свою силу и огонь. По словам Георгия Маргвелашвили, политический диалог имеет первостепенное значение.






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