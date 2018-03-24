Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бидзина Иванишвили выразил соболезнования семье Арчила Татунашвили


24.03.2018   16:50
Бывший премьер — министр Грузии Бидзина Иванишвили приехал в Церовани, где выразил свои соболезнования семье Арчила Татунашвили.

Бидзина Иванишвили пришел на гражданскую панихиду по Арчилу Татунашвили, которая проходит в церкви имени Святого Георгия.

Арчил Татунашвили будет похоронен с военными почестями на братском кладбище Мухатгверди. В церемонии похорон примут участие высокопоставленные должностные лица страны.

Все расходы на похороны взяло на себя министерство обороны Грузии.

Во время церемонии похорон Татунашвили, с целью обеспечения безопасности движения будет мобилизована патрульная полиция.

Бывший военнослужащий Арчил Татунашвили, участник миротворческой миссии в Ираке, был задержан 22 февраля в оккупированном Ахалгори, а затем перевезен в Цхинвальский т.н. «изолятор», где он скончался при невыясненных обстоятельствах.

Оккупанты передали тело Татунашвили грузинской стороне почти спустя месяц после его смерти, 20 марта. Экспертизу тела Татунашвили провели в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.

По словам представителя Центра реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия», который присутствовал на экспертизе, согласно предварительным данным, на теле Арчила Татунашвили отмечаются множественные повреждения, что свидетельствует о высокой вероятности пыток.

Дело Арчила Татунашвили расследует МВД Грузии по статьям 108 и 143 УК Грузии, которые предусматривают умышленное убийство и незаконное лишение свободы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна