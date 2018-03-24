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Бидзина Иванишвили выразил соболезнования семье Арчила Татунашвили
24.03.2018 16:50
Бывший премьер — министр Грузии Бидзина Иванишвили приехал в Церовани, где выразил свои соболезнования семье Арчила Татунашвили.
Бидзина Иванишвили пришел на гражданскую панихиду по Арчилу Татунашвили, которая проходит в церкви имени Святого Георгия.
Арчил Татунашвили будет похоронен с военными почестями на братском кладбище Мухатгверди. В церемонии похорон примут участие высокопоставленные должностные лица страны.
Все расходы на похороны взяло на себя министерство обороны Грузии.
Во время церемонии похорон Татунашвили, с целью обеспечения безопасности движения будет мобилизована патрульная полиция.
Бывший военнослужащий Арчил Татунашвили, участник миротворческой миссии в Ираке, был задержан 22 февраля в оккупированном Ахалгори, а затем перевезен в Цхинвальский т.н. «изолятор», где он скончался при невыясненных обстоятельствах.
Оккупанты передали тело Татунашвили грузинской стороне почти спустя месяц после его смерти, 20 марта. Экспертизу тела Татунашвили провели в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.
По словам представителя Центра реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия», который присутствовал на экспертизе, согласно предварительным данным, на теле Арчила Татунашвили отмечаются множественные повреждения, что свидетельствует о высокой вероятности пыток.
Дело Арчила Татунашвили расследует МВД Грузии по статьям 108 и 143 УК Грузии, которые предусматривают умышленное убийство и незаконное лишение свободы.
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