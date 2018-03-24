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Президент Грузии наградил Арчила Татунашвили Орденом Чести посмертно
24.03.2018 20:46
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил Арчила Татунашвили Орденом Чести. Об этом президент заявил на Мухатгвердском братском кладбище, где Арчила Татунашвили похоронили сегодня с военными почестями.
«За достойную жизнь и мученическую смерть награждаем Арчила Татунашвили Орденом Чести», - заявил президент.
Напомним, 22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах. По информации же осетинских СМИ, Арчил Татунашвили скончался в цхинвальской больнице.
Спустя 26 дней, 20 марта тело Арчила Татунашвили посредством Красного Креста было передано грузинской стороне. В Национальном бюро экспертизы им. Самхараули была проведена экспертиза тела покойного.
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