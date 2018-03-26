Главный каталонский сепаратист задержан немецкой полицией

26.03.2018 09:56 Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон задержан полицией Германии. По данным испанских СМИ, это произошло, когда Пучдемон на машине пересекал границу Германии с Данией.



Примечательно, что задержание было произведено на основании европейского ордера, выданного Испанией.

Информацию о задержании подтвердил адвокат Карлеса Пучдемона Хауме Алонсо-Куэвильяс.



Карлесу Пучдемону предъявлены обвинения в связи с провозглашением Каталонии независимым государством. До сих пор он находился в разных европейских странах, в том числе, в Бельгии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

