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Главный каталонский сепаратист задержан немецкой полицией
26.03.2018 09:56
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон задержан полицией Германии. По данным испанских СМИ, это произошло, когда Пучдемон на машине пересекал границу Германии с Данией.
Примечательно, что задержание было произведено на основании европейского ордера, выданного Испанией.
Информацию о задержании подтвердил адвокат Карлеса Пучдемона Хауме Алонсо-Куэвильяс.
Карлесу Пучдемону предъявлены обвинения в связи с провозглашением Каталонии независимым государством. До сих пор он находился в разных европейских странах, в том числе, в Бельгии.
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