Россия постоянно нарушает права человека – похищает и мучает мирное население - Кобахидзе

26.03.2018 10:08 Россия постоянно нарушает права человека – похищает и мучает мирное население, последним случаем было похищение Арчила Татунашвили, которого задержали и в результате пыток он скончался в Цхинвали, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе выступления на 138-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU).



На форуме, главная тема которого «Укрепление глобального режима для мигрантов и беженцев: необходимость решения основанной на доказательстве политики», председатель парламента коснулся вызовов, имеющихся в плане вопросов миграции и беженцев.



Председатель парламента ознакомил участников ассамблеи с видением властей Грузии по поводу эффективного управления вопросами миграции и беженцев и представил национальную стратегию Грузии в этом направлении.



Председатель парламента также коснулся ситуации на оккупированных территориях. Ираклий Кобахидзе заострил внимание на том факте, что все это происходит несмотря на те постановления генассамблеи ООН, которые подтверждают неприемлемость силовых демографических изменений и право вынужденно перемещенных лиц и беженцев на мирное и достойное возвращение в свои дома.



«На сегодняшний день Россией оккупировано 20% территории Грузии. Незаконно размещены на оккупированных территориях вооруженные силы. Она способствует сохранению оккупационного режима в Абхазии и Цхинвальском регионе и с помощью этого оккупационного режима постоянно грубо нарушает права человека – похищает и мучает мирное население, последним случаем было похищение Арчила Татунашвили, который в результате пыток умер в цхинвальской тюрьме. Ограничивает право на свободное перемещение для местного населения и вынужденно перемещенных лиц из этих регионов, лишая детей права получать образование на родном грузинском языке. Более того, российские вооруженные силы проводят политику т.н. бордеризации, устанавливают заграждения из колючей проволоки, которая не только ограничивает свободное передвижение, но и, к сожалению, незаконно разделяет села, а иногда и семьи. Другими словами, и вынужденно перемещенные лица, и население, которое все еще живет на оккупированных территориях, стоит перед огромным вызовом своему выживанию и основному благополучию. Эта ситуация создает непреодолимое препятствие возвращению домой вынужденно перемещенных лиц и беженцев и порождает угрозу новой волны вынужденно перемещенных лиц», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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