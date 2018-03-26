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Грузия продолжает принимать тысячи международных мигрантов несмотря на наличие тысяч своих ВПЛ - Кобахидзе


26.03.2018   10:12
Грузия предприняла множество важных шагов для поддержки беженцев и лиц, ищущих убежища, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе выступления на 138-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU).

На форуме, главная тема которого «Укрепление глобального режима для мигрантов и беженцев: необходимость решения основанной на доказательстве политики», председатель парламента коснулся вызовов, имеющихся в плане вопросов миграции и беженцев.

«Несмотря на сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц и вызывающее беспокойство число беженцев, Грузия все-таки продолжает принимать тысячи международных мигрантов. В 2015 году Грузия приняла 1 449 искателей убежища, в 2016 - 947, а в 2017 году - 951.На сегодняшний день у Грузии 1 477 лиц, находящихся под международной защитой, из которых 450 являются беженцами, а 1 027 – лица, имеющие гуманитарный статус», - заявил председатель парламента Грузии.

Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия предприняла множество важных шагов для поддержки беженцев и лиц, ищущих убежища и осуществление Грузией институциональных, нормативных и практических инструкций положительно оценено Евросоюзом.






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