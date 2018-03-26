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Тбилиси впервые примет международный молодежный кинофестиваль


26.03.2018   10:52
Международный молодежный кинофестиваль «Таоба» впервые пройдет в Тбилиси с 29 марта по 2 апреля.

Мероприятие организует Фонд культуры и образования, а также Национальный дворец учащейся молодежи. Как сообщают в министерстве культуры и спорта Грузии, проект приурочен к 100-летию независимости Грузии, Армении и Азербайджана.

С 2019 года мероприятие примет ежегодный характер и станет одним из самых масштабных международных кинофестивалей Южного Кавказа.

«Модель фестиваля основана на лучшем иностранном опыте, что посредством киноискусства будет способствовать развитию аналитического мышления молодежи, а с помощью мастер-классов и лекций будет выявляться талантливая молодежь и поддерживаться их участие в заграничных кинофестивалях. Цель кинофорума – развитие молодежной аудитории и использование киноискусства в образовательных целях», — говорится в сообщении организаторов.

Принимать участие в кинофестивале будут 300 молодых людей в возрасте от 13-и до 18-и лет. Все участники были отобраны специальной приемной комиссией.

Кинофестиваль будет проходить в Национальном дворце учащейся молодежи по адресу – проспект Шота Руставели №6. Мероприятие проведут при поддержке министерства культуры и спорта Грузии, посольства США в Грузии, а также Института Гете и Французского института Грузии.

"Новости-Грузия"





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