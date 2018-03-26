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Албания упразднила визовый режим для граждан Грузии
26.03.2018 11:48
Албания упразднила визовый режим для граждан Грузии, сообщает МИД Грузии.
Таким образом, граждане Грузии могут находиться в Албании без визы в течение 90 дней в 180-дневный период.
За последнее время безвизовый режим для граждан Грузии ввели несколько государств, в том числе Босния-Герцоговина и Сербия.
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