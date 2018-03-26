Польша подпишет контракт на поставку американских Patriot

26.03.2018 11:49 Польша в среду подпишет контракт на поставку ЗРК Patriot из США, говорится в сообщении Минобороны Польши.



В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве зенитнно-ракетных комплексов средней дальности Patriot.



Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.















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