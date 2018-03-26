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Россия обещает сюрприз Лондону
26.03.2018 11:52
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Великобритания в «деле Скрипаля» применяет приемы черного пиара, и назвала действия Лондона «колоссальной провокацией и авантюрой».
«Вот то, что сейчас делает Великобритания — черный пиар и антиреклама мирового масштаба…. Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше, это — колоссальная авантюра, на которую сейчас пошел Лондон», — сказала Захарова в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Она утверждает, что без предъявления каких-либо доказательств «идет демонизация страны (России) и русских как народа», которую на Западе все чаще сравнивают с Третьим рейхом и нацистской Германией.
«Давайте дождемся, я думаю, четверга, и на брифинге я вам обещаю такой исторический подарок и (главе МИД Великобритании) Борису Джонсону, и всем. Я надеюсь, что мы успеем подготовить все эти материалы. У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный и ответ, и подарок. Сюрприз», — пообещала Захарова.
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