Россия обещает сюрприз Лондону

26.03.2018 11:52 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Великобритания в «деле Скрипаля» применяет приемы черного пиара, и назвала действия Лондона «колоссальной провокацией и авантюрой».



«Вот то, что сейчас делает Великобритания — черный пиар и антиреклама мирового масштаба…. Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше, это — колоссальная авантюра, на которую сейчас пошел Лондон», — сказала Захарова в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».



Она утверждает, что без предъявления каких-либо доказательств «идет демонизация страны (России) и русских как народа», которую на Западе все чаще сравнивают с Третьим рейхом и нацистской Германией.



«Давайте дождемся, я думаю, четверга, и на брифинге я вам обещаю такой исторический подарок и (главе МИД Великобритании) Борису Джонсону, и всем. Я надеюсь, что мы успеем подготовить все эти материалы. У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный и ответ, и подарок. Сюрприз», — пообещала Захарова.















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