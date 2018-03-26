Парламентская делегация Грузии встретится с представителями нескольких стран в Женеве

26.03.2018 11:54 Парламентская делегация Грузии продолжает встречи в рамках Форума Межпарламентского союза в Женеве.



После делегаций Австрии, Китая, Германии, Сингапура и Японии, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и грузинские депутаты встретятся сегодня с представителями еще нескольких стран.



Главная тема встреч — оккупация, действия России и нарушения прав человека на оккупированных территориях.



На этих встречах члены грузинской делегации будут информировать коллег о деле Арчил Татунашвили на всех встречах.



В Женеве проходит 138-я Ассамблея Межпарламентского союза. Он состоит из 178 членов и 12 ассоциированных организаций.















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