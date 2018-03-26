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Спикер парламента Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом Бундестага Германии
26.03.2018 12:00
Находящийся в Женеве председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках визита встретился с вице-президентом Бундестага Федеративной Республики Германии Клаудией Рот.
На встрече высокого уровня вице-президент Бундестага Федеративной Республики Германии еще раз выразила свою явную поддержку в отношении нашей страны и подчеркнула достижение страны в результате либерализации визового режима.
Председатель парламента поблагодарил ее за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграцию. Как было отмечено на встрече, постоянная поддержка Германии имеет особое значение для нашей страны, как с точки зрения внутреннего развития, так и внешних связей страны.
Говоря о внешних приоритетах Грузии, Ираклий Кобахидзе отметил, что важнейшим приоритетом внешней политики является европейская и евроатлантическая интеграция. Стороны обсудили двусторонние отношения между Грузией и Германией и дальнейшее углубление этих отношений.
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