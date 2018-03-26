Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом Бундестага Германии


26.03.2018   12:00
Находящийся в Женеве председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках визита встретился с вице-президентом Бундестага Федеративной Республики Германии Клаудией Рот.

На встрече высокого уровня вице-президент Бундестага Федеративной Республики Германии еще раз выразила свою явную поддержку в отношении нашей страны и подчеркнула достижение страны в результате либерализации визового режима.

Председатель парламента поблагодарил ее за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграцию. Как было отмечено на встрече, постоянная поддержка Германии имеет особое значение для нашей страны, как с точки зрения внутреннего развития, так и внешних связей страны.

Говоря о внешних приоритетах Грузии, Ираклий Кобахидзе отметил, что важнейшим приоритетом внешней политики является европейская и евроатлантическая интеграция. Стороны обсудили двусторонние отношения между Грузией и Германией и дальнейшее углубление этих отношений.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна