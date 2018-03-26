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Представители Бундестага зафиксировали полную поддержку визалиберализации - Мдинарадзе
26.03.2018 12:05
Представители Бундестага зафиксировали полную поддержку визалиберализации, — такое заявление председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» сделал после встречи с представителями Бундестага.
На встрече с немецкой стороны присутствовала и вице-спикер Бундестага Клаудия Рот.
«У нас была очень интересная встреча с представителями Бундестага. Они выразили свою четкую поддержку в отношении нашей страны, а также подчеркнули поддержку и отметили достижения, достигнутые нами в результате либерализации визового режима, и их поддержка была очень ясной. Они не говорили о каких-либо опасностях», — отметил Мамука Мдинарадзе.
Делегация парламента Грузии проводит встречи в Женеве в рамках форума Межпарламентского союза.
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