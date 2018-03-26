Албания упразднила визовый режим для граждан Грузии

26.03.2018 12:20 Албания упразднила визовый режим для граждан Грузии, сообщает МИД Грузии.



Таким образом, граждане Грузии могут находиться в Албании без визы в течение 90 дней в 180-дневный период.



За последнее время безвизовый режим для граждан Грузии ввели несколько государств, в том числе Босния-Герцоговина и Сербия.















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