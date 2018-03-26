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Кахиани: Пассивность президента в связи с ежегодным докладом парламенту вызывает вопросы


26.03.2018   12:56
Дата выступления президента Грузии с традиционным ежегодным докладом перед депутатами до сих пор неизвестна.

Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам, член большинства Георгий Кахиани предполагает, что Георгий Маргвелашвили дожидается более удобного для себя с политической точки зрения времени для выступления, в том числе и в плане предвыборной кампании.

Согласно регламенту, выступление президента перед парламентом, как правило, проходит в первый же день пленарного заседания весенней сессии.

Георгий Кахиани заявляет, что «Грузинская мечта» готова заслушать ежегодный отчет, однако президент до сих пор не предлагал обсудить дату выступления.

«Законодательство обязывает президента выступить с отчетом перед парламентом, с нашей стороны такая готовность заявлена, на этом фоне пассивность президента вызывает вопросы», — добавил Кахиани.

В прошлом году выступление Георгия Маргвелашвили состоялось 7 апреля. На слушаниях президентского отчета вместе с депутатами присутствовали премьер-министр Георгий Квирикашвили и члены кабинета министров.






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