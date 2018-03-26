Дмитрий Кумсишвили посещает Израиль

26.03.2018 13:13 Министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили сегодня находится с визитом в Израиле.



Кумсишвили примет участие в работе круглого стола ассоциации производителей Израиля, на котором будут присутствовать руководители крупных компаний, представители секторов финансов, инновационных технологий, мобильных коммуникаций, транспорта, недвижимости и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.



Во время круглого стола Кумсишвили представит доклад, который расскажет об экономических тенденциях и достижениях Грузии, проводящихся и запланированных реформах, а также о бизнес и инвестиционном климате страны.

Кроме этого Кумсишвили встретится с министром экономики и промышленности Израиля Эли Коэном, а также с руководителем компании ELBIT в городе Йехуд, где пройдет презентация нового проекта компании в Грузии.



В состав грузинской делегации вошли заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе, директор агентства технологий и инноваций Георгий Звиададзе и генеральный директор партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе.















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