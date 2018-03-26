Мэрия Тбилиси проверит муниципальное кладбище после телевизионного репортажа

26.03.2018 13:13 МВД Грузии возбудило уголовное дело после того, как телекомпания «Рустави 2» показала шокирующие кадры с муниципального кладбища, расположенного на окраине Тбилиси, в промышленной зоне в районе Кахетинского шоссе — так называемом поселке «Африка».



В репортаже телекомпании были показаны фотоснимки, сделанные жителями этого района, которые утверждают, что бродячие собаки выкапывают останки человеческих тел на муниципальном кладбище.



Накануне жители многоквартирных домов, расположенных близ кладбища, вызвали полицию после того, как обнаружили во дворе человеческую ногу. В связи с этим МВД начали следствие по стандартной статье «доведение до самоубийства», однако поясняют, что в ходе следствия статья будет переквалифицирована.



«Это не первый случай. Раньше собаки тоже приносили части тела. Здесь неподалеку есть кладбище для бездомных. Там не закапывают тела глубоко. Поэтому собаки их выкапывают и приносят сюда. Как-то моя свекровь видела, как собака грызла часть тела. И сегодня утром собака снова притащила сюда ногу», — рассказала местная жительница.



Известно, что прилегающая к кладбищу территория принадлежит компании «Гермес». На этом земельном участке «Гермес» хоронит ампутированные конечности и удаленные органы, которые получают из медицинских клиник для дальнейшей биологической утилизации.



Кроме того, на этом же кладбище есть могилы людей, которые остались без крова и жили на улице. Расходы на похороны и ритуальное обслуживание социально незащищенных лиц оплачивает мэрия.



В организации «Гермес» журналистам заявили, что действуют в соответствии с установленными процедурами и осуществляют захоронения на глубине двух метров. Однако мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что деятельность муниципального кладбища следует проверить.



«Мы начали исследование того, что происходит на самом деле. Если речь идет о том, что выкопала собака, то захоронения не могли быть на глубине двух метров, это невозможно. Поэтому получается, что изначально все было неправильно организовано. Мы изучим ситуацию и в случае подтверждения нарушений, примем строгие меры», — сказал Каладзе в беседе с журналистами.















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