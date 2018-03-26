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Расмуссен: мы обязаны исполнить мечты Грузии, Украины и Молдовы
26.03.2018 13:15
Запад должен убедить жителей Грузии, Украины и Молдовы в том, что в конце тоннеля действительно есть свет. Такое заявление бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен сделал в ходе конференции в Брюсселе, посвященной евроинтеграции трех стран программы “Восточное партнерство”.
По словам экс-генсека, в настоящее время есть несколько факторов, препятствующих западной интеграции Тбилиси, Киева и Кишинева. И один из них – российский. Москва хочет парализовать процесс интеграции, пытаясь создать вокруг себя буферные государства и включить их в сферу своих интересов, считает Расмуссен, слова которого приводит IPN.
Экс-генсек подчеркивает: Евросоюз должен убедить Грузию, Украину и Молдову в том, что их усилия будут вознаграждены. В обратном случае не стоит удивляться, если они не устоят перед российским давлением и сделают шаг назад. А это, по мнению бывшего генсека, приведет к тревожным геополитическим последствиям для самого ЕС. Поэтому, по мнению Расмуссена, Запад должен “исполнить мечты Тбилиси, Киева и Кишинева”.
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