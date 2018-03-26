В Оксфорде найдена “петиция грузинского народа” против России

26.03.2018 13:17 Грузинский историк Бека Кобахидзе при содействии руководителя отдела востоковедения Бодлианской библиотеки Оксфордского университета Джиллиан Эвисон обнаружил в архивах Оксфорда оригинал петиции 100-летней давности, подписанной жителями Грузии против Российской империи.



Петиция была подготовлена к Гаагской международной конференции, состоявшейся в 1907 году и утвердившей многие международные правовые нормы, действующие поныне. Составил документ грузинский анархист и революционер князь Варлам Черкезишвили. Сообщалось об участии в процессе будущего национал-демократа, юриста Гогиты Гвазава.



Подписавшиеся под петицией жители Грузии обвиняли Россию в нарушении Георгиевского трактата от 1783 года, в аннексии страны и организации погромов на территории Гурии в 1905-1906 годах. На основании трактата они требовали представления Грузии политической автономии.



По словам исследователя Кобахидзе, это была поистине “петиция грузинского народа”, поскольку среди примерно трех тысяч подписей нет ни одной, принадлежащей политику или политически активному гражданину.



Вместе с тем, “ее подписало большинство общественных и культурных деятелей (художник Петре Оцхели, филолог Вукол Беридзе, писатель Михаил Джавахишвили, поэт Котэ Макашвили и т. д.), священнослужители (семья Карбелашвили), рабочие, крестьяне, учителя, дворянство почти в полном составе, промышленники и “новорожденная” грузинская буржуазия”.



Как поясняет Кобахидзе, хранящиеся в Оксфордской библиотеке 25 страниц петиции были утеряны из-за ошибки, прокравшейся в название в процессе каталогизации. И хотя ранее о документе было известно, теперь подписи впервые станут достоянием широкой общественности.















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