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Вице-премьер Дмитрий Кумсишвили с рабочим визитом посетил государство Израиль
26.03.2018 14:06
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили посетил рабочим визитом государство Израиль.
В рамках визита Дмитрий Кумсишвили примет участие в работе круглого стола в Ассоциации предпринимателей Израиля, на которой будут присутствовать руководители израильских крупных компаний.
Они представляют такие секторы, как финансовый, инновационные технологии, мобильные коммуникации, транспорт, недвижимость и др. В ходе круглого стола первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили выступит с отчетом перед израильским бизнесом об экономических тенденциях Грузии, текущих и запланированных реформах, бизнес и инвестиционном климате стране.
Первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили проведет встречу с министром экономики и промышленности Израиля Ели Коэном.
В рамках визита Дмитрий Кумсишвили проведет встречу в городе Иегуда с главами компании "ELBIT", во время которой будет устроена презентация нового проекта данной компании о Грузии.
В делегацию Грузии, которой руководит первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили, входят заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, директор ЮЛПП Агентства инноваций и технологий Георгий Звиададзе, и генеральный директор Партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе.
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