Президент критикует действующую репрессивную наркополитику

26.03.2018 16:35 По заявлению парламентского секретаря президента Грузии Анны Нацвлишвили, существующая сегодня репрессивная наркополитика не отвечает цели сокращения наркозависимости и сама порождает проблемы. Об этом сообщают в администрации президента.



«Существующая наркополитика порождает проблемы для конкретных людей и общества. В обществе есть ожидания, что эта наркополитика изменится еще с 2013 года. Несмотря на это, мы и сейчас видим, что реформа затягивается, что весьма печально», - отметила Анна Нацвлишвили.



По ее словам, в этих условиях президент уже изменил процедуру обращения к комиссии по помилованию, и эта процедура стала гораздо проще одинаково для всех.



«Тем лицам, которые обвинены в употреблении наркотиков и в наркопреступлениях, кроме наркотранзита, сбыта и преступлений, совершенных при наличии наркотических средств в особо крупных размерах, больше не нужно будет месяцами ждать для того, чтобы обратиться в комиссию по помилованию. Это значительное изменение и открывает этим людям путь к тому, чтобы их дела комиссия по помилованию изучила в индивидуальном режиме без дополнительного ожидания и приняла решения после индивидуального изучения этих дел», – отметила Анна Нацвлишвили.















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