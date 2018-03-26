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Великобритания арестует российские капиталы сомнительного происхождения
26.03.2018 16:54
Британия заблокирует подозрительные финансы российского происхождения. По информации министра обороны Великобритании, Лондон уже задействовал соответствующий новый закон.
«Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги» — сказал Гэвин Уильямсон сегодня на пресс-конференции в Таллине.
Министр добавил, что британское правительство в ближайшие недели и месяцы будет старательно работать над этим вопросом.
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