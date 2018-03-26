В парламенте не знаю, когда президент выступит перед депутатами

26.03.2018 18:15 Запаздывание выступления президента в парламенте вышло за пределы закона, - об этом заявила вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, комментируя этот вопрос. Депутат не исключает, что президент Грузии планирует выбрать время, подходящее к избирательной кампании.



«Как вам известно, мы с первого же дня открытия сессии парламента ожидаем прихода президента в парламент Грузии. К сожалению, по сей день с нами не было никакой коммуникации и нам неизвестно, когда планирует президент прийти в парламент. Каковы причины запаздывания сказать не могу, возможно, он подбирает политически приемлемое время, однако закон предполагает то, что отчет должен быть представлен в начале сессии. Я надеюсь, что президент своевременно представит парламенту Грузии ежегодный отчет», - заявила Тамар Чугошвили.



На вопрос о том, является ли выражением институционального неуважения этот шаг со стороны президента, Чугошвили заявила, что «она воздержится от таких резких заявлений».



«Я думаю, это запаздывание вышло за пределы закона, тем более когда не существует оснований и причины нам неизвестны», - заявила Тамар Чугошвили.



Напомним, что по регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать перед высшим законодательным органом с ежегодным докладом в первую же неделю весенней сессии.















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