Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В парламенте не знаю, когда президент выступит перед депутатами


26.03.2018   18:15
Запаздывание выступления президента в парламенте вышло за пределы закона, - об этом заявила вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, комментируя этот вопрос. Депутат не исключает, что президент Грузии планирует выбрать время, подходящее к избирательной кампании.

«Как вам известно, мы с первого же дня открытия сессии парламента ожидаем прихода президента в парламент Грузии. К сожалению, по сей день с нами не было никакой коммуникации и нам неизвестно, когда планирует президент прийти в парламент. Каковы причины запаздывания сказать не могу, возможно, он подбирает политически приемлемое время, однако закон предполагает то, что отчет должен быть представлен в начале сессии. Я надеюсь, что президент своевременно представит парламенту Грузии ежегодный отчет», - заявила Тамар Чугошвили.

На вопрос о том, является ли выражением институционального неуважения этот шаг со стороны президента, Чугошвили заявила, что «она воздержится от таких резких заявлений».

«Я думаю, это запаздывание вышло за пределы закона, тем более когда не существует оснований и причины нам неизвестны», - заявила Тамар Чугошвили.

Напомним, что по регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать перед высшим законодательным органом с ежегодным докладом в первую же неделю весенней сессии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна