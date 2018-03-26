Нацвлишвили: Положение в стране в свете безопасности труда неприемлемое

26.03.2018 18:27 Парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили отзывается на гибель еще одного шахтера, и заявляет, что ситуация в области безопасности труда в стране неприемлемая.



"Фактически не проходит неделя, чтобы мы не слышали новую ужасную историю о гибели человека на рабочем месте. Невозможно, чтобы государство и общество привыкли к такой сложной ситуации на рабочем месте, когда это уже не является просто темой безопасности человека, это тема жизни и смерти" - заявила Анна Нацвлишвили.



По ее словам, на минувшей неделе президент Грузии подписал закон "О безопасности труда" и подчеркнул, что это должно быть только начало процесса со стороны государства.



"До тех пор, пока закон вступит в силу, и пока он будет способен содействовать установлению высокого стандарта безопасности инспектированием на рабочих местах, необходимо провести быстрое, беспристрастное, и своевременное расследование по каждому конкретному делу. Мы проследим за результатами расследования, но исходя из существующей практики, особо большого ожидания в общественности, к сожалению, нет"- заявила Анна Нацвлишвили.



По ее же словам, в данном случае, как и во всех других случаях, необходимо использовать уже существующие правовые механизмы.



"Профсоюзы распространили информацию о том, что работать в этом руднике вообще опасно, и в таких условиях работодатель, разумеется, обязан принять все разумные меры для обеспечения безопасности, и чтобы жизни других работников не были под риском" - говорит Ана Нацвлишвили.



Напомним, на шахте Шукрути в Чиатуре обвалилась часть потолка, во время чего один из рабочих Заза Абрамишвили оказался запертым в закрытой части шахты, и попал под обвал. Он скончался на месте.

















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