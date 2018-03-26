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Посол России в США выразил протест в связи с высылкой дипломатов


26.03.2018   21:27
Посол России в США Анатолий Антонов выразил решительный протест помощнику госсекретаря США Уэссу Митчеллу в связи с решением Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов.

«Получив эту информацию, я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий США и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве России в расследование дела [Сергея Скрипаля] как такового, равно как и причастности России к той трагедии, которая произошла в Солсбери», — сказал российский посол.

Антонов уточнил состав высылаемых: территорию США покинут 46 человек из Вашингтона, два человека из генконсульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников постпредства России при ООН. «Кроме того, с 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле (штат Вашингтон)», — сказал он.

В понедельник утром Антонов был вызван в госдепартамент США. Кроме Соединенных Штатов о высылке российских дипломатов объявили 14 стран Европы. Больше всего — 13 дипломатов — высылает Украина. Германия, Польша и Франция вышлют по четыре российских дипломатических работника.






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