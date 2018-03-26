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Пьяный мужчина ворвался в здание озургетской полиции


26.03.2018   21:33
Пьяный мужчина ворвался в здание полиции в Озургети, нанес словесное оскорбление сотрудникам и повредил монитор компьютера. По информации МВД, полиция задержала мужчину.

Как сообщает Первый канал ОВГ, из изолятора временного содержания бригада скорой медицинской помощи доставила его в медицинский центр.

Как заявляют близкие мужчины, он избит.

«Мужчине не понадобилось хирургическое вмешательство. Сейчас его осматривает невропатолог. На нем не видны признаки насилия. Однако то, что наблюдается визуально – это небольшой кровоподтек в области глазницы», — заявил директор Озургетского медицинского центра Давид Мдинарадзе.

По информации МВД, до того, как мужчина ворвался в здание полиции, он получил травму головы.

«Мужчина жаловался на головную боль. По его требованию он доставлен в больницу и проходит комплексное обследование», — заявляют в пресс-службе МВД.

Следствие ведется по первой части стати 187 УК Грузии — Повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб — наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.






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