Кетеван Цихелашвили навестила в клинике школьника, которого сбил ее автомобиль

26.03.2018 21:36 Госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили навестила в столичной клинике имени Ингороква школьника, которого несколько часов назад сбил ее служебный автомобиль.



Цихелашвили завила журналистам, что в результате происшествия у подростка практически нет никаких повреждений, но ему проведут полное обследование. Госминистр сообщила, что поговорила с лечащими врачами клиники, а также с родителями подростка.



«Я говорила с лечащими врачами, с родителями, с самим ребенком. Ему уже провели все необходимые обследования, которые не выявили каких-либо серьезных повреждений. Нашим желанием было, и так же это нам рекомендовал врач – провести детальное обследование, чтобы исключить какое-либо повреждение», — сказала Цихелашвили.



Цихелашвили отметила, что водитель ее служебной машины не превышал скорость. Кроме того, он сотрудничает со следствием. После ДТП автомобиль министра был переведен на штрафную стоянку. Водитель министра также прошел алкотест, который подтвердил, что он не находился в нетрезвом состоянии.



«Со стороны водителя не было превышения скорости или нарушения правил дорожного движения, но я не могу об этом говорить, так как необходимо провести расследование. Водитель уже сотрудничает со следствием», — сказала Цихелашвили.



Как уже сообщалось, 11-летний ребенок попал под колеса автомобиля около 17 часов вечера, на Цхнетском шоссе, недалеко от школы.



По факту ведется следствие по первой части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасного движения автомобиля или его эксплуатации, повлекшее менее тяжкое повреждение здоровья, и наказывается шрафом или ограничением свободы сроком до трех лет.















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