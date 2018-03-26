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Эрдоган назвал вступление в Евросоюз стратегической целью Турции
26.03.2018 21:43
Вступление Турции в Евросоюз остается стратегической целью Анкары, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Развитие отношений Турции с ЕС прошло во время нашего правления самое большое расстояние. Есть вопросы, которые имеют только технический характер. Невзирая на мины, мы продолжаем идти по этому пути и не дадим возможностей тем, кто препятствует нашему полному вступлению. Это наша стратегическая цель», — заявил Эрдоган журналистам перед отбытием в Варну на встречу на высшем уровне ЕС — Турция.
Он призвал ЕС убрать «искусственные политические препоны» для вступления Турции в ЕС и не применять двойные стандарты. «Мы выполнили все пункты, по которым договорились», — добавил Эрдоган.
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