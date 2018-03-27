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Российских дипломатов вышлют из 20 стран


27.03.2018   12:04
Российских дипломатов вышлют из 20 стран.В связи с фактом отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери США заявили о высылке 60 российских дипломатов, Канада приняла решение по поводу 7-и. Из них четыре дипломата, которые работают в посольстве РФ в Оттаве и генконсульстве в Монреале, также Канада отклоняет заявку трех россиян, которых российское правительство хотело включить в свою дипломатическую миссию в этой стране.

Украина высылает 13 российских дипломатов, Германия и Польша – по 4, Чехия и Литва – по 3, по два российских дипломата вышлют Нидерланды, Дания, Италия и Албания.

По одному российскому дипломату вышлют Швеция, Хорватия, Румыния, Финляндия, Эстония. Латвия решила выслать четырех дипломатов и расширить черный список невъездных россиян.

Решение также приняла Испания, которая вышлет 2 российских дипломата, Норвегия – одного.
Великобритания уже выслала 23 дипломата РФ. Ожидается, что список этих стран расширится.






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