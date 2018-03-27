Пытавшие Татунашвили являются врагами грузино–осетинского примирения - премьер

27.03.2018 12:11 Премьер – министр Георгий Квирикашвили начал сегодняшнее заседание правительства с разговора об Арчиле Татунашвили.



Как ответил глава правительства, чем больше пройдет времени, тем больше люди поймут, каким великим героем был Арчил Татунашвили.



«Несколько дней назад мы предали земле тело Арчила Татунашвили, который был посмертно награжден орденом чести, так как враги не смогли его обесчестить», — заявил Квирикашвили.



По его словам, люди, которые пытали героя Грузии, являются врагами единства Грузии и грузино–осетинского примирения.



Георгий Квирикашвили обратился к государственному министру по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили с просьбой не затягивать рассмотрение пакета, который подготовил аппарат госминистра.



«Прошу Кетеван Цихелашвили не откладывать рассмотрение пакета шагов, которые подготовил аппарат министерства. Призываю парламент, сесть и последовательно продолжить те шаги, которые мы предпринимали до этого инцидента. Со другой стороны, наше государство будет очень жестким в отношении лиц, которые совершили это преступление и с правовой точки зрения нами будут предприняты те действия, в том числе и в международном масштабе, чтобы виновные были сурово наказаны», — заявил Квирикашвили.















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