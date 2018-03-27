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На проекты в высокогорных регионах Грузии выделено 10 миллионов лари


27.03.2018   12:30
Из выделенных для Фонда развития высокогорных поселков 20 миллионов лари было выделено 10 миллионов лари для финансирования важных, в том числе и инфраструктурных проектов, — об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По словам премьера, 3 миллиона лари будет выделено для программы министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов «Внедри будущее» — для посадки ягодных культур в высокогорных поселках, 7 миллиона лари – на развитие сельскохозяйственных кооперативов.

«Более половины из 3700 населенных пунктов Грузии получили статус высокогорного поселка. Цель этой программы – не только укрепить наше население в высокогорных районов, но и переселить как можно больше людей из долин в горные регионы. Льготами, учтенными программой, воспользовались до 7 300 семей. Программой воспользовались до 70 000 пенсионеров и это 20%-ая надбавка к пенсии, до 1600 представителей медицинской сферы воспользовались 100%-ой надбавкой к пенсии», — заявил премьер-министр.

По его словам, программа будет продолжаться.






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