Грузия готовится к торжества по случаю Дня независимости

27.03.2018 12:32 «В этом году исполняется 100 лет со дня объявления Грузии – первой независимой республикой. Вся страна должна торжественно отметить эту дату», — заявил премьер – министр Грузии ГеоргйиКвирикашвили на заседании правительства.



Как отметил премьер, в связи с праздником, в регионах Грузии планируются масштабные мероприятия, в которых будут участвовать все государственные ведомства.



Глава правительства призвал представителей частного сектора, чтобы более активно принять участие в 100-летнем юбилее независимости страны.



«Праздничное настроение должно ощущаться во всех регионах Грузии. Хочу попросить наш народ, особенно отнестись к данной юбилейной дате и поздравить друг друга с 26 мая так, как мы поздравляем друг друга с традиционными праздниками. 26 мая должно быть таким же всенародным торжественным днем, как и другие праздники, которые у нас есть. 26 мая, в 17:10, точно в то время, когда в 1918 году Национальный совет Грузии единогласно принял акт о независимости, мы все вместе, вся страна, должны сплотиться и отметить эту дату, которая связана со 100-летием объявления независимости нашей страны. Запланировано около 2000 мероприятий по всей стране и их расписание мы вскоре предоставим населению», — заявил премьер – министр.















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