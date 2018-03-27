Грузия последовательно продолжит политику примирения - Квирикашвили

27.03.2018 12:44 Люди, которые пытали Арчила Татунашвили, являются врагами грузинско-осетинского примирения и объединения Грузии, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.



По его словам, грузинское государство последовательно продолжит политику примирения.



«Как бы сложно не было это говорит сегодня, и какой болью бы не сопровождалось каждое слово, которое я скажу, грузинское государство последовательно продолжит политику примирения», — заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер обратился к государственному министру по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили с просьбой не откладывать обсуждение подготовленного ею вопроса.



«Просим Кетеван Цихелашвили, не откладывать надолго рассмотрение того пакета, который она подготовила. Призываю парламент, давайте сядем и последовательно продолжим те шаги, которые мы осуществляли до этого тяжелейшего инцидента», — заявил премьер и отметил, что с другой стороны, государство Грузии будет очень твердым в отношении тех людей, которые совершили это преступление и с правовой точки зрения осуществит шаги для того, чтобы виновники были наказаны.















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