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Новая Зеландия не нашла у себя шпионов РФ - некого выслать
27.03.2018 12:53
Новая Зеландия объявила, что она «хотела бы выслать российских шпионов» в ответ на отравление Скрипаля, но ни одного не обнаружила.
20 государств уже объявили о высылке 114 российских дипломатов. Великобритания объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом российской угрозы, но Новая Зеландия осталась в стороне. Бывшая британская колония и верный лондонский союзник, объявила о своей принципиальной поддержке стран, выславших российских дипломатов, но заявила, что на ее территории шпионской деятельности Москвы не обнаружено.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден объявила, что Новая Зеландия «будет проверять, какие действия она может предпринять, чтобы поддержать международное сообщество в его реакции на нападение в Солсбери». При этом Арден признала, что ввиду отсутствия шпионов, эти действия будут крайне ограниченными.
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