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В аэропорту Тбилиси состоялась встреча президентов Грузии и Польши
27.03.2018 13:02
По информации администрации президента Грузии, президент Польши Анджей Дуда, который находился с визитом в Афганистане, транзитом приземлился в Грузии.
Польского коллегу в Тбилисском международном аэропорту встретил президент Георгий Маргвелашвили.
«Стороны при встрече обсудили двусторонние контакты между странами, возможный визит Анджея Дуда 26 мая в день Независимости Грузии. Также стороны обсудили сложившуюся ситуацию на оккупированных территориях, вопросы безопасности стран Черного моря и предстоящий саммит НАТО», — отмечается в администрации главы государства.
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