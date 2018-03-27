В аэропорту Тбилиси состоялась встреча президентов Грузии и Польши

27.03.2018 13:02 По информации администрации президента Грузии, президент Польши Анджей Дуда, который находился с визитом в Афганистане, транзитом приземлился в Грузии.



Польского коллегу в Тбилисском международном аэропорту встретил президент Георгий Маргвелашвили.



«Стороны при встрече обсудили двусторонние контакты между странами, возможный визит Анджея Дуда 26 мая в день Независимости Грузии. Также стороны обсудили сложившуюся ситуацию на оккупированных территориях, вопросы безопасности стран Черного моря и предстоящий саммит НАТО», — отмечается в администрации главы государства.















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